ЄК рекомендує почати переговори про членство з Сербією та асоціацію - з Косово

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це йдеться у спільних доповідях Єврокомісії та Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, оприлюднених сьогодні.

“Рекомендації відкрити переговори про членство в ЄС із Сербією та відкрити переговори про Угоду про асоціацію та стабілізацію з Косово відзначають рішучий прорив з минулим та спільний крок до європейського майбутнього”, - заявила з цього приводу К.Ештон.

“Сербія та Косово довели, що вони можуть зосередитися на майбутньому, ніж залишатися в минулому”, - зазначив комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня 2013 року делегації Белграда і Приштини досягли домовленостей щодо сербських муніципалітетів у Косово.

Питання Косового, яке в 2008 році в односторонньому порядку проголосило незалежність, на переговорах не обговорювалося. Сербський і косовський прем'єри за посередництва глави дипломатії ЄС К.Ештон домовлялися про виконавчі і законодавчі функції сербських громад (муніципалітетів) в Косово.

Учасники переговорів досягли угоди, в якій всього 15 пунктів, і вона була парафована.