РФ наполягає на виведенні ядерних арсеналів США з Європи

"Першочерговим завданням у цій області нам бачиться висновок цих тактичних ядерних озброєнь на національну територію США, ліквідація інфраструктури, яка дозволяє швидко повернути в тому чи іншому випадку ці засоби на територію союзників. І припинення практики проведення навчань у форматі НАТО, коли гіпотетичні операції із застосуванням тактичної ядерної зброї відпрацьовуються у форматі навчань за участю країн, які не є ядерними ", - зазначив він.

"У цій сфері існує асиметрія не на користь Росії", - підкреслив заступник голови МЗС РФ, повідомляє Росбалт.

Раніше в Міноборони Росії назвали військову політику США "непередбачуваною" і заявили, що Росія все ще стурбована можливим розгортанням системи ЄвроПРО.

Як відомо, плани розвитку американської глобальної системи протиракетної оборони і, зокрема, її європейського сектора (ЄвроПРО) стали справжнім каменем спотикання у відносинах Росії і США.