Царнаєв зміг подзвонити матері

Джохар Царнаєв, підозрюваний у скоєнні вибухів у Бостоні, в першій після теракту телефонній розмові з матір'ю розповів, що швидко відновлюється після поранень, які він отримав в ході затримання поліцією, повідомляє в четвер РІА Новости з посиланням на Daily Mail.

На тему: Учасники Бостонського марафону завершили забіг, перерваний вибухом

Як розповіла агентству Зубейдат Царнаєва, в середу до її сина вперше після поранення в шию 19 квітня повернувся голос і Джохар зміг подзвонити матері. Їхня розмова тривала близько шести хвилин.

"Він сказав: "Я в повному порядку, мої рани затягуються. Все в руках божих. Заспокойся. Все буде добре", - розповіла Царнаєва.

В результаті теракту 15 квітня в Бостоні під час міжнародного марафону загинули три людини, поранені були понад 250. В організації теракту підозрюються Тамерлан Царнаєв, загиблий в результаті перестрілки з поліцією 19 квітня, а також його брат Джохар, який перебуває у в'язниці.