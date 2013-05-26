Учасники Бостонського марафону завершили забіг, перерваний вибухом

Учасники Бостонського марафону, що не добігли до фінішу через теракт 15 квітня, змогли пробігти в суботу, напередодні національного Дня пам'яті, завершальну фінішну милю, повідомив організатор марафону Атлетична асоціація Бостона, пише РІА Новости.

У символічному забігу брали участь близько двох тисяч осіб.

"Мрія тисяч бігунів була зірвана в результаті атаки на Бостонський марафон. Ті, хто не змогли (через вибухи) перетнути фінішної межі, переживають дуже складні емоції, які неможливо висловити словами. Ми повинні завершити те, що почали. Нам необхідно те почуття, яке приносить лише марафонський фініш. Наші сім'ї і друзі поділяють наші почуття", - заявив американець Район Поллі, що став ініціатором петиції "Другий шанс" з проханням організувати марафон повторно.

5 тисяч 700 марафонців не змогли завершити 42-кілометрову дистанцію через двах вибухив, що прогриміли на фінішній прямій у Бостоні 15 квітня. Багато з них вважали, що ініціатива "Другий шанс" допоможе повернутися до нормального життя і самим учасникам марафону, і жителям міста, продемонструвавши, що терор не може зламати їх волю.

Три людини загинули, близько 250 отримали поранення в результаті теракту, в якому підозрюють братів Тамерлана і Джохара Царнаевих. Тамерлан загинув в результаті перестрілки з переслідувала братів поліцією, Джохар перебуває під арештом. На стихійно створеному меморіалі у місця трагедії на Бойлстон-стріт люди залишали кросівки і записки - "Не сходи з дистанції, Бостон!". Запис на міжнародний Бостонський марафон-2014, який відбудеться в 119-й раз у квітні майбутнього року, була відкрита потому лічені дні після трагедії.