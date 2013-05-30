Від мера Тбілісі вимагають ввімкнути Вічний вогонь

З такою вимогою виступив грузинська нацфілія Міждержавної телерадіокомпанії "МИР".

"Вічний вогонь в парку був запалений тільки на свято Перемоги 9 травня, і потім вимкнений. Ми відразу виступили із заявою, надіслали лист меру з вимогою ввімкнути вогонь. Мерія прийняла листа 12 травня, але рішення досі не прийнято",- заявив "Новини-Грузія" голова філії Бадрі Начкебія.

"Вогонь біля Могили Невідомому солдату обов'язково повинен горіти постійно, хоча б через те, що це міжнародне свято Перемоги над фашизмом і грузинський народ поклав 300 тисяч життів у боротьбі за перемогу. І ці люди гідні, щоб на їх честь горів Вічний вогонь. Якщо у мерії фінансові проблеми, ми допоможемо знайти кошти, щоб оплатити витрати, пов'язані з цим питанням", - заявив Начкебія.