Сейм Польщі довіряє уряду прем`єра Туска

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) проголосував за довіру новому уряду країни на чолі з Дональдом ТУСКОМ (Donald Tusk).

За вотум довіри висловилися 238 парламентаріїв, проти - 204, утрималися - двоє. У голосуванні брали участь 444 депутати.

Д.ТУСК виступив перед депутатами з програмною промовою, яка тривала більше трьох годин. Це була найдовша промова з усіх подібних виступів у Сеймі за всі 18 років посткомуністичної Польщі.

Польський уряд коаліційний - складається з представників двох партій: "Громадянська платформа" (РO) і Польська селянська партія (PSL).

Як повідомляв УНІАН, в Сеймі керівники партії “Громадянська платформа” і Польської селянської партії, що входять у правлячу урядову коаліцію, Д.ТУСК і В.ПАВЛЯК, підписали коаліційну декларацію.