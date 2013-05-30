У центрі Цюріха невідомий відкрив стрілянину і втік

Інцидент стався в приміщенні будинку номер 37 по вулиці Брауерштрассе, який розташовується на розі з Лангштрассе. Підозрюваний з місця злочину втік, поліція веде його пошуки, повідомляє Lenta.ru.

Поліція блокувала значну територію навколо місця злочину, ділянка Лангштрассе перекрили для автомобільного руху. Поліцейські евакуювали чотирьох людей з будинку, де сталася стрілянина, і готуються до обшуку будівлі.

Кортезі не зміг назвати точну кількість постраждалих і вказати їхній стан. Tribune de Geneve відзначає, що на фотографіях з місця подій видно чоловіка, імовірно пораненого у ногу. Відомо, що поранені госпіталізовані.