Саакашвілі: Грузія має реальний шанс увійти до НАТО

Грузія має реальний шанс стати членом НАТО, якщо президентські вибори пройдуть демократично, сказав в телеінтерв`ю кандидат у президенти від правлячої партії "Єдиний національний рух" Михайло Саакашвілі.

"У нас цілком конкретна ситуація. Якщо ми добре проведемо вибори, якщо вони будуть визнані вільними і демократичними, і країна збереже стабільність, то я упевнений, і маю підстави так вважати, у нас є реальний шанс стати членом НАТО. Коли ми вступимо до альянсу, то, звичайно, якщо на той час буде СНД, то ми вийдемо звідти автоматично", - сказав він.

За словами Саакашвілі, в НАТО є різні думки щодо того, повинна бути Грузія членом альянсу чи ні.

"З одного боку до Грузії є симпатії, але з іншого боку, члени альянсу не хочуть проблем з Росією. Росія поставила питання як ультиматум і заявила, що якщо Грузія стане членом НАТО, то це буде рівносильно розриву всяких відносин із Заходом", - сказав Саакашвілі.