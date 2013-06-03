У Росії влаштують загальну барахолку

Депутати ЛДПР на чолі з віце-спікером Держдуми Ігорем Лебедєвим внесли на розгляд палати законопроект, що встановлює Всеросійський день вільної торгівлі в останню суботу серпня, коли будь-хто міг би продати непотрібні йому речі на спеціально відведених для цього майданчиках, повідомив РІА "Новости" один з авторів ініціативи, заступник керівника думської фракції Ярослав Нілов.

За задумом авторів, пропонується раз у році влаштовувати щось на зразок загальноросійської барахолки. Вимоги до організації та проведення такого дня і до місць торгівлі встановлюватимуть місцеві органи влади, а також міського округу в порядку, встановленому урядом РФ.

Як йдеться в поправках до закону "Про основи державного регулювання торговельної діяльності в РФ", за надання торгового місця з громадян не буде стягуватися плата, а отримана виручка не оподатковуватиметься. Як пояснив один з авторів документа, в багатьох країнах світу існує традиція проведення так званої вільної або загальнонародної торгівлі. У ці дні будь-який громадянин може продати майно і товар, що став йому з якихось причин непотрібним, або зовсім нову річ, яка йому зовсім не знадобилася. Також вони зможуть реалізувати вироблені ними продукти, наприклад вирощені на дачі овочі та фрукти. Виняток робиться лише для товарів, виробництво і продаж яких здійснюється за спеціальним дозволом, купівля-продаж яких підлягає держреєстрації, а також товарів, заборонених до обігу в РФ. Законопроектом обмовляється, що на товари, придбані в день вільної торгівлі в спеціально відведених для цього місцях, не поширюються положення закону "Про захист прав споживачів". "Кожен росіянин повинен знати, що він сам відповідає за те, що купує", - зазначив Нілов. Він додав, що уряд зможе встановлювати перелік товарів, заборонених до реалізації у всеросійський день вільної торгівлі.