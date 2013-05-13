Депутат Держдуми запропонував заборонити долари США в Росії

Депутат Держдуми від ЛДПР Михайло Дегтярьов хоче заборонити на території Росії обіг і зберігання доларів США. Як повідомляють "Известия", в законопроекті, підготовленому ліберал-демократом, зазначено, що ці обмеження не торкнуться інших популярних іноземних валют: євро, фунта стерлінгів, ієни, юаня, та інших.

На думку Дегтярьова, зараз національна валюта США знаходиться на межі краху, тому необхідно захистити росіян від фінансової кризи у разі різкого падіння курсу долара. Крім того, заборона на зберігання доларів допоможе підняти престиж російської національної валюти і знизити залежність росіян від американських грошей, впевнений парламентарій.

Якщо законопроект Дегтярьова буде прийнятий, то протягом наступних двох років у росіян буде можливість продати долари. По закінченню даного терміну уповноважені органи: поліція, податкова, митниця, прикордонна служба та органи міграційного обліку при виявленні американської валюти будуть конфісковувати її на користь федерального бюджету. Іншого покарання за порушення даного закону, крім самого факту вилучення коштів, не передбачається.

Колеги Дегтярьова по нижній палаті парламенту зазначають, що ліберал-демократ намагається своїм законопроектом вирішити важливу проблему. Однак одного закону для зміни російської фінансової системи буде недостатньо. Член комітету Держдуми з бюджету, єдинорос Євген Федоров впевнений, що проблеми, пов'язані з російською валютою, можна вирішити тільки при зміні політики Центробанку.

Заступник голови комітету з економічної політики Віктор Звагельський («Єдина Росія») також поставився до ідеї колеги скептично, назвавши її популістською.

Економісти впевнені, що побоювання депутата від ЛДПР марні і володіння американськими грошовими знаками не завдасть шкоди росіянам.