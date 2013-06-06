США вимагають від Ірану і "Хезболли" вивести бойовиків з Сирії

"Очевидно, що режим не міг власними силами позбавити опозицію контролю над містом Ель-Кусейр і залежить від Ірану і "Хезболли". Ми підтримуємо нещодавні заяви керівництва Лівану про невтручання в сирійський конфлікт. "Хезболла" та Іран повинні негайно вивести своїх бійців із Сирії", - йдеться в повідомленні прес-служби адміністрації США.

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За даними ЗМІ, сирійські повстанці визнали поразку в боях за Ель-Кусейр - місто, яке відкриває шлях на кордон з Ліваном.

Вашингтон закликав усі сторони конфлікту забезпечити гуманітарним організаціям доступ до міста, щоб доставити медикаменти і евакуювати поранених.

За даними ООН, в Ель-Кусейрі, що став ареною запеклих боїв між урядовими військами і збройними повстанцями, блоковані близько 1,5 тисячі поранених цивільних, передає РІА "Новости".