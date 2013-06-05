Франція заявила, що тепер може атакувати склади хімічної зброї в Сирії

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, передає Reuters.

"У тому, що нервово-паралітичний газ зарин був застосований режимом Сирії за підтримки прихильників, у нас немає сумніву", - заявив Л.Фабіус.

Раніше глава французького МЗС офіційно заявив, що Франція підтвердила факт застосування в Сирії хімічної зброї.

"Ми можемо вибирати з цілого ряду опцій - як не відреагувати, так і провести ряд збройних операцій, метою яких стануть склади хімічної зброї", - цитує РосБізнесКонсалтинг.