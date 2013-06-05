Франція заявила, що тепер може атакувати склади хімічної зброї в Сирії
00:22, 05 червня 2013Світ
559 0
Уряд Сирії та його прихильники, поза всяким сумнівом, несуть відповідальність за застосування хімічної зброї.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, передає Reuters.
"У тому, що нервово-паралітичний газ зарин був застосований режимом Сирії за підтримки прихильників, у нас немає сумніву", - заявив Л.Фабіус.
Раніше глава французького МЗС офіційно заявив, що Франція підтвердила факт застосування в Сирії хімічної зброї.
"Ми можемо вибирати з цілого ряду опцій - як не відреагувати, так і провести ряд збройних операцій, метою яких стануть склади хімічної зброї", - цитує РосБізнесКонсалтинг.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter