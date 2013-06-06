Шість людей загинуло через обвалення будівлі у Філадельфії (відео)

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал CNN, рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 13 осіб, які були госпіталізовані.

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"Ми не знаємо, як багато людей було в магазині. Пошуково-рятувальна операція триває. Ми розбираємо завали, і у нас досі залишається непокрита ділянка", - повідомив журналістам мер Майкл Наттер (Michael Nutter).

Інцидент стався у центрі Філадельфії в середу вранці за місцевим часом. Причини події невідомі. За інформацією пожежників, поряд з будівлею, що завалилася, знаходилася будівля, яку мали знести. Не виключено, що до НП призвели роботи зі знесення цієї будівлі. У будівлі, що завалилася, розміщувалася низка магазинів, зокрема, комісійний магазин Армії порятунку США.