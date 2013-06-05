У США обвалилася будівля, з-під завалів дістали 11 людей
19:52, 05 червня 2013Світ
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Співробітники рятувальних служб дістали 11 осіб з-під завалів будівлі, яка обвалилася, в американському місті Філадельфія/
Зараз ведуться пошуки ще двох, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал NBC News.
Щонайменше вісім осіб було госпіталізовано. За даними телеканалу ABC News, внаслідок обвалення поранення дістали 11 людей.
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Причини події невідомі. За інформацією пожежників, поряд з будівлею, яка обвалилася, розташовувалась споруда, яку повинні були знести. Не виключено, що до НП призвели роботи із знесення цієї будівлі.
У будівлі, яка обвалилася, містився, зокрема, комісійний магазин Армії порятунку США. Кількість людей, які перебували в будівлі в момент обвалення, не уточнюється.
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