150 українських туристів третю добу не можуть вилетіти з Хургади

Людей мали доправити до України ще у вівторок, проте – рейс скасували за невідомих причин.

Про це "5 каналу" повідомили родичі туристів.

Туристична компанія "Анекс-Тур" не виходить на контакт та не коментує причини затримки. Немає коментарів й від авіакомпанії "Ютейр-Україна", літак якої не зміг вилетіти.

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Українське посольство в Єгипті повідомило, що в Хургаду відправили фахівців, які мають відремонтувати літак, утім, коли саме це станеться - не уточнюють.