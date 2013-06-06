150 українських туристів третю добу не можуть вилетіти з Хургади
13:01, 06 червня 2013Світ
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Більше півтори сотні українських туристів вже третю добу не можуть вилетіти з єгипетської Хургади.
Українці застрягли у Хургаді. Фото Вікіпедії
Людей мали доправити до України ще у вівторок, проте – рейс скасували за невідомих причин.
Про це "5 каналу" повідомили родичі туристів.
Туристична компанія "Анекс-Тур" не виходить на контакт та не коментує причини затримки. Немає коментарів й від авіакомпанії "Ютейр-Україна", літак якої не зміг вилетіти.
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Українське посольство в Єгипті повідомило, що в Хургаду відправили фахівців, які мають відремонтувати літак, утім, коли саме це станеться - не уточнюють.
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