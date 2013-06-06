Маніфестанти у Стамбулі висунули вимоги до влади

Як повідомляє РІА Новости, протестувальники висунули кабінету міністрів країни на чолі з Тайїпом Ердоганом кілька умов, за умови виконання яких стамбульці будуть готові припинити антиурядові маніфестації.

Серед вимог протестувальників - розширення демократичних свобод, зокрема свободи слова і самовираження, і звільнення всіх учасників подій на Таксім, заарештованих під час акцій протесту, що відбулися.

"Ініціативна група Taksim platform, об'єднуюча представників найбільш активної частини демонстрантів у центрі Стамбулу, сформулювала кілька вимог до уряду Ердогана. Щоб маніфестанти змогли припинити акції протесту, ці умови мають бути неухильно виконані кабінетом міністрів", - сказав учасник Taksim platform Ахмет Безоглу.

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Основними вимогами, за його словами, є збереження парку Гезі (саме через наміри влади ліквідувати цей парк і почалися масові протести у Стамбулі), повна заборона на використання поліцією сльозогінного газу при сутичках з демонстрантами, розширення демократичних свобод, зокрема свободи слова і самовираження.

Крім того, сказав Безоглу, демонстранти вимагають "усунення з посад усіх чиновників, відповідальних за насильство проти мирних маніфестантів, і звільнення всіх учасників подій на Таксим, заарештованих під час акцій протесту, що відбулися".

Як повідомляв УНІАН, по всій Туреччині з кінця минулого тижня тривають антиурядові виступи, що почалися у Стамбулі з мітингу на захист парку Гезі в центрі міста. Демонстранти виступають проти ісламізації Туреччини і звинувачують владу в тому, що вона втручається в життя простих громадян. Прем'єр-міністр Ердоган вважає, що акції організовані екстремістами.