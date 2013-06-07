Американський сенатор пропонує план удару по Сирії

"Не варто вважати, що ми повинні знищити кожен засіб ППО або направити тисячі солдатів, щоб змінити ситуацію в Сирії. У нас обмежений вибір. Ми можемо використовувати зброю дальньої дії, наприклад крилаті ракети, метою яких стануть військово-повітряні сили Асада і ракетні установки", - сказав сенатор Джон Маккейн, виступаючи в Інституті Брукінгса.

Крім того, на його думку, необхідно дати перехідному уряду можливість працювати у безпечному районі.

"Цю зону ми можемо захистити ракетами Patriot. І ми можемо організувати повноцінну операцію з навчання та оснащення сирійських опозиційних сил", - заявив сенатор.

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Маккейн знову висловився за постачання зброї сирійській опозиції.

"Чи призведе все це до негайного завершення конфлікту? Можливо, ні. Але чи допоможе врятувати життя в Сирії? Чи дасть помірній опозиції більше шансів на успіх? Чи допоможе перетворити конфлікт у стратегічний провал Ірану та "Хезболли"? Гадаю, відповідь на ці запитання ствердна ", - цитує РІА "Новости".