Американський сенатор пропонує план удару по Сирії
США можуть змінити ситуацію в Сирії, якщо завдадуть ударів крилатими ракетами по урядовим військам і створять для повстанців безпечні зони.
"Не варто вважати, що ми повинні знищити кожен засіб ППО або направити тисячі солдатів, щоб змінити ситуацію в Сирії. У нас обмежений вибір. Ми можемо використовувати зброю дальньої дії, наприклад крилаті ракети, метою яких стануть військово-повітряні сили Асада і ракетні установки", - сказав сенатор Джон Маккейн, виступаючи в Інституті Брукінгса.
Крім того, на його думку, необхідно дати перехідному уряду можливість працювати у безпечному районі.
"Цю зону ми можемо захистити ракетами Patriot. І ми можемо організувати повноцінну операцію з навчання та оснащення сирійських опозиційних сил", - заявив сенатор.
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Маккейн знову висловився за постачання зброї сирійській опозиції.
"Чи призведе все це до негайного завершення конфлікту? Можливо, ні. Але чи допоможе врятувати життя в Сирії? Чи дасть помірній опозиції більше шансів на успіх? Чи допоможе перетворити конфлікт у стратегічний провал Ірану та "Хезболли"? Гадаю, відповідь на ці запитання ствердна ", - цитує РІА "Новости".