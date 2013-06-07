Сербія дякує Україні за миротворців у Косово

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Сербії Томіслав Ніколич заявив на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором Януковичем.

Ніколич подякував Президентові України за принципове ставлення до питання Косово і Метохії й підтримку цілісності й суверенітету Сербії.

«Ми особливо цінуємо те, що отримали підтвердження, що український миротворчий контингент продовжить свою роботу в Косово і Метохії», - наголосив Ніколич.

Довідка УНІАН. Підрозділи Збройних сил України виконують миротворчі завдання у Косовому з 1 вересня 1999 року.