Сербія дякує Україні за миротворців у Косово
03:19, 07 червня 2013Світ
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Сербія вдячна Україні за продовження роботи її миротворчого контингенту в Косово і Метохії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Сербії Томіслав Ніколич заявив на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором Януковичем.
Ніколич подякував Президентові України за принципове ставлення до питання Косово і Метохії й підтримку цілісності й суверенітету Сербії.
«Ми особливо цінуємо те, що отримали підтвердження, що український миротворчий контингент продовжить свою роботу в Косово і Метохії», - наголосив Ніколич.
Довідка УНІАН. Підрозділи Збройних сил України виконують миротворчі завдання у Косовому з 1 вересня 1999 року.
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