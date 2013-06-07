Епідемія в ростовському дитсадку: одна дитина померла, 88 під наглядом
Вже 88 дітей з дитячого садка "Теремок", де кілька днів тому спалахнула інфекція, перебувають під спостереженням лікарів.
Як повідомляє РІА Новости з посиланням на міністра охорони здоров'я Ростовської області Тетяну Биковську, 32 дитини були госпіталізовані, 56 проходять лікування амбулаторно.
Дитина, що відвідувала дитячий садок "Теремок", була госпіталізована з діагнозом "гострий гнійний менінгоенцефаліт" 2 червня, 4 червня вона померла. Пізніше до лікарні почали надходити інші діти з цього ж садочка з діагнозами "ГРВІ" і "гострий гнійний менінгіт".
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СК порушив дві кримінальні справи про халатність і спричинення смерті з необережності внаслідок неналежного виконання професійних обов'язків. Як повідомив напередодні дитячий омбудсмен РФ Павло Астахов, шестеро з госпіталізованих малюків перебувають у реанімації.
"Вчора тривали поквартирні обходи, і було виявлено ще 10 дітей з катаральними проявами, таким чином, 88 дітей у нас під спостереженням, з них 32 в лікарні", - сказала міністр.
Вона додала, що всі вихованці дитячого садка (286 осіб) забезпечені противірусними препаратами та вітамінами.