У трьох шкільних їдальнях Києва знайшли кишкову паличку

В окремих школах та дитячих садочках Деснянського району Києва їжу для дітей готують з неякісних продуктів та не докладають натуральних м’яса та риби.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Деснянського району, посилаючись на результати перевірки в освітянських закладах із залученням фахівців СЕС та ДП «Укрметртестстандарт».

Згідно зі звітом контролюючих органів, порушення виявлені у їдальнях шкіл № 249 та № 322, а також у їдальні ШДС «Мрія».

За висновками контролюючих органів, переважна більшість продуктів, які постачаються у навчальні заклади району, не відповідають держаним стандартам, а у деяких з них виявлено кишкову паличку.

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Бактерії групи кишкової палички (коліформи), які викликають отруєння, а інколи і хронічні хвороби в людей, виявлено у зразках сиру кисломолочного та вершкового масла. У згущеному молоці - 95% рослинних жирів, а в ікрі кабачковій занижена масова частка сухих речовин.

Дослідження зразків готових страв, відібраних в їдальнях дитячих закладів, показало, що вони не відповідають енергетичній нормі для відповідного віку та потреби дитини, а також не докладаються натуральні м’ясо та риба.

За результатами перевірки голові КМДА внесено подання з вимогою усунення виявлених порушень та притягнення до відповідальності винних посадовців управління освіти Деснянської РДА.

Прокуратура Деснянського району Києва нагадує, що раніше порушила кримінальну справу за невиконання санітарних правил та норм у дитсадку № 745, де у стравах для дітей виявлено кишкову паличку, а у кухарів та вихователів – стафілокок.