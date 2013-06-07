Центробанк ФРН зрозумів, що переоцінив можливості німецької економіки

У Бундесбанку очікують, що цього року німецька економіка цього року зросте на 0,3%, тоді як раніше прогнозувалося зростання на 0,4%.

У 2014 році, як очікується, економіка Німеччини зросте на 1,5%, тоді як раніше прогнозувалося зростання на рівні 1,9%.

Проте у німецькому центробанку вважають, що найгірше для країн єврозони вже позаду, і що "економіка, здається, починає виринати із кризи".

"Водночас Бундесбанк вважає, що на заваді швидкому відновленню стоять структурні проблеми європейської економіки, що у свою чергу, може виявитися найбільшим ризиком для економіки Німеччини", - йдеться у повідомленні німецького центробанку.

"Локомотив" у кризі

Німеччину вважають головним "локомотивом" європейської економіки, яка перебуває у затяжній кризі від 2008 року.

Німецька економіка виявилася досить витривалою до загальної кризи у зоні євро, хоча минулого року і у Німеччині темпи зростання почали уповільнюватися, - крані ледве вдалося уникнути рецесії, в яку поринули багато інших європейських країн.

При цьому у центральному банку Німеччини вважають, що головні ризики для економіки країни пов'язані із негативним зовнішнім впливом.

У самій Німеччині сподіваються побороти цей негативний вплив завдяки надзвичайно низькій вартості кредитів, а також відносній стабільності на ринку робочої сили, який не потерпає від високого рівня безробіття, що уразив інші країни єврозони.

Підтримати економічне відновлення мають також і низькі ціни на нафту, від якого виграють як великі компанії, так і звичайні домогосподарства.

ВВС України