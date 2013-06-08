В Угорщині боротись із повінню вивели 4,5 тисячі військових (фото)

Близько 4,6 тисячі угорських військовослужбовців, зокрема 600 чоловік з особового складу інженерних військ задіяно в районі Дунаю для ліквідації наслідків повені, яка вже наближається до столиці Угорщини Будапешту, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеву газету Pester Lloyd.

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При цьому армія готова мобілізувати для боротьби з повінню ще 5 тисяч військовослужбовців і тисячу резервістів, якщо цього вимагатиме ситуація.

Газета повідомляє, що в Будапешті сьогодні рівень води досяг 843 сантиметрів, рано вранці 10 червня в місті очікується пік повені з рівнем води щонайменше 885 сантиметрів, що на 25 сантиметрів вище від рекорду 2002 і 2006 років.

Крім того, сьогодні вже затопило частину західноугорського міста Дьор, а в місті Комаром вода досягла рівня 840 сантиметрів. В Естергомі тривають роботи із зміцнення греблі. Сотні людей евакуйовано, зокрема з околиць Будапешта, де будинки вже почало підтоплювати.