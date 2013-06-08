Угорщина готується до найбільшого потопу у своїй історії

"Нам загрожують найгірші повені всіх часів", - сказав угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Друга найдовша річка Європи, згідно з прогнозами синоптиків, досягне рекордно високого рівня води в столиці Будапешті.

В місті оголошено надзвичайний стан, а тисячі волонтерів допомагали зміцнювати захист берегів.

Рівень води в Дунаї, як вважають, зросте до 8,85 метра, що на 25 см вище за попередній рекорд, досягнутий під час повені 2006 року.

ВВС Україна