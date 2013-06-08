Угорщина готується до найбільшого потопу у своїй історії
13:36, 08 червня 2013Світ
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Громадян Угорщини попередили, що пік води в Дунаї цими вихідними може стати найгіршою повінню в історії країни.
"Нам загрожують найгірші повені всіх часів", - сказав угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.
Друга найдовша річка Європи, згідно з прогнозами синоптиків, досягне рекордно високого рівня води в столиці Будапешті.
В місті оголошено надзвичайний стан, а тисячі волонтерів допомагали зміцнювати захист берегів.
Рівень води в Дунаї, як вважають, зросте до 8,85 метра, що на 25 см вище за попередній рекорд, досягнутий під час повені 2006 року.
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