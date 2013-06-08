Шведська принцеса Мадлен вийшла заміж за американця (фото)

19:15, 08 червня 2013
Світ
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Шведська принцеса Мадлен вийшла заміж за американця британського походження.

Принцеса Мадлен і американець / Фото: Kungahuset.se

У Стокгольмі відбулася церемонія одруження між шведською принцесою Мадлен та її обранцем, американцем британського походження Крісом О'Нілом, повідомляє The Local.

На весіллі було 500 гостей / Фото: /twitter.com/TheUppsalaKoala

На весілля було запрошено близько 500 гостей, тому числі представників королівських сімей багатьох країн світу. Церемонія відбулася в королівському палаці в Стокгольмі, згідно її плану, весілля буде відзначено залпом з 21 гармати, а після одруження молодята в кареті поїдуть на банкет, який організували батьки принцеси король Карл XVI Густаф і його дружина королева Сільвія. Під час весілля на Мадлен була біла сукня з фатою модельєра Валентіно Гаравані.

30-річна Мадлен, молодша дочка шведського короля, зустріла свого майбутнього чоловіка після того, як в 2010 році розлучилася з женихом, який їй зрадив. Мадлен і 38-річний Кріс О'Ніл мешкають в Нью-Йорку, її чоловік займається банківською справою, а шведська принцеса керує добродійним фондом, заснованим її матір'ю. Після весілля молодята повернуться до США.

Принцеса Мадлен є четвертою в черзі на королівський трон у Швеції, зазначає Lenta.ru.

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