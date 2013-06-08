Шведська принцеса Мадлен вийшла заміж за американця (фото)

У Стокгольмі відбулася церемонія одруження між шведською принцесою Мадлен та її обранцем, американцем британського походження Крісом О'Нілом, повідомляє The Local.

На весілля було запрошено близько 500 гостей, тому числі представників королівських сімей багатьох країн світу. Церемонія відбулася в королівському палаці в Стокгольмі, згідно її плану, весілля буде відзначено залпом з 21 гармати, а після одруження молодята в кареті поїдуть на банкет, який організували батьки принцеси король Карл XVI Густаф і його дружина королева Сільвія. Під час весілля на Мадлен була біла сукня з фатою модельєра Валентіно Гаравані.

30-річна Мадлен, молодша дочка шведського короля, зустріла свого майбутнього чоловіка після того, як в 2010 році розлучилася з женихом, який їй зрадив. Мадлен і 38-річний Кріс О'Ніл мешкають в Нью-Йорку, її чоловік займається банківською справою, а шведська принцеса керує добродійним фондом, заснованим її матір'ю. Після весілля молодята повернуться до США.

Принцеса Мадлен є четвертою в черзі на королівський трон у Швеції, зазначає Lenta.ru.