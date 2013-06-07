Шведська принцеса виходить заміж за американського банкіра
17:45, 07 червня 2013Світ
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Завтра наймолодша донька короля Карла XVI Густава - Мадлен - візьме шлюб з американським банкіром Крісом О'Нілом.
Принцеса Мадлен завтра виходить заміж
Про це повідомляє 5 канал.
Святковий бал з цієї нагоди відбудеться у королівській резиденції у Стокгольмі.
На урочистості запросили близько 500 осіб, зокрема, представників усіх монарших родин Європи.
Зі своїм обранцем принцеса познайомилася у Нью-Йорку, де працювала після розриву з попереднім нареченим.
Кріс О'Ніл - мільйонер, але походження має не аристократичне. Втім, мезальянс шведську королівську родину не лякає. Три роки тому інша донька Карла-Густава, принцеса Вікторія, побралася з власним тренером із фітнесу.
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