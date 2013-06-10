У Сирії бойовики розстріляли підлітка за блюзнірство

За свідченням очевидців, Хатаа розносив каву в робітничому районі Шаар.

Коли Хатаа розносив каву, хтось запитав про його ставлення до пророка Мухаммеда. Юнак сказав, що він не вірить у пророка. «Навіть якщо пророк Мухаммед спуститься на землю з небес, я не стану вірянином», - зазначив офіціант.

Один з відвідувачів кафе доніс на юнака бойовикам. У суботу, 8 червня, озброєні ісламісти прийшли додому до Мухаммада Хатаа і забрали його на свою базу. Вранці 9 червня вони вивели його на одну з площ кварталу з синцями на обличчі і поставили перед строєм озброєних людей.

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«Щедрі жителі Алеппо! Невіра в Бога є язичництвом. Той, хто ображає свого пророка - той язичник. Всяке блюзнірство буде покаране», - сказав громадянам Алеппо ватажок бойовиків.

Мати Мухаммада кинулася до бойовиків і попросила їх помилувати сина. Однак її не стали слухати. Ватажок бойовиків убив її сина двома пострілами з гвинтівки. Після цього вони сіли в машину і зникли, залишивши тіло юнака матері і батькові.

За словами друзів і знайомих, Мухаммад Хатаа був прихильником демократії і виступав противником встановлення в Сирії законів шаріату.

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Хоча район Шаар останні кілька місяців перебуває під контролем бойовиків з озброєної групи «Фронт аль-Нусра», члени якої є прихильниками «Аль-Каїди», до якого саме угрупованню належали вбивці, неясно, повідомляє Lenta.ru. За даними правозахисників, вони, ймовірно, були іноземцями, так як розмовляли класичною арабською, а не її сирійським діалектом.

У Syrian Observatory for Human Rights охарактеризували злочин як «подарунок режиму Башара Асада». Правозахисники зазначили, що такі випадки призводять до того, що «населення Сирії буде боятися падіння режиму».

За матеріалами: rt.com, lenta.ru