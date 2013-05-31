У Сирії застрелили трьох іноземців: громадян США та Англії

Серед них — громадянка США та британець, обоє — мусульмани, повідомляє Euronews. Усі вони загинули від вогнепальних поранень.

Як припускають правозахисники, загиблі фотографували позиції сторін військового конфлікту поблизу міста Ідліб і потрапили у засідку. Чому іноземці приїхали до Сирії — поки не відомо.

На тему: Російські джерела спростовують поставку в Сирію зенітно-ракетних систем

Тим часом, найзапекліші бої тривають за стратегічне місто Кусейр. Урядова армія майже повністю взяла його під свій контроль та оточила повстанців. Все місто в руїнах та диму від частих бомбардувань. За день у житлові квартали влучають сотні ракет.