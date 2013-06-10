Експерт: Хезболлах у Сирії зазнає серйозних втрат

Про це заявив в інтерв'ю РІА Новости експерт вашингтонського Інституту Близького Сходу, колишній заступник директора офісу держдепартаменту США з розвідки на Близькому Сході і в Південній Азії Уейн Уайт.

Лідер Хезболлах Хасан Насрулла в одному з виступів визнав, що бійці угруповання беруть участь в сирійському конфлікті. Влада США, які вважають Хезболлах терористичною організацією, зажадали від неї вивести своїх озброєних прихильників з Сирії.

"Враховуючи розмах бойових дій та повідомлення з Сирії, можна припустити, що у військових операціях сирійських урядових сил беруть участь зараз кілька тисяч представників Хезболлах. Переважно вони допомагають режиму високо мотивованою піхотою", - сказав Уайт.

За його словами, учасники руху, які мають солідний бойовий досвід, проводять багато операцій з більшою ефективністю, ніж сирійська регулярна армія. Остання зазнала важких втрат за більш ніж два роки боїв з опозицією.

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"Бійці Хезболлах відчайдушно билися в Ель-Кусейрі. Потік трун у контрольовані рухом райони Лівану свідчить про те, що в боях за місто вони пожертвували багатьма. У таких інтенсивних сутичках, де до протистояння додалася жорстока ворожнеча релігійних угруповань, практично напевно відбувалися військові злочини. Ми просто не знаємо точні цифри", - сказав експерт.

Збройні формування з-за кордону, ймовірно, продовжать брати участь в сирійському конфлікті, вважає співрозмовник агентства. На його думку, Хезболлах скоротить свою участь в сирійській кампанії, тільки якщо втрати стануть занадто високими або якщо бої перекинуться на ліванську територію.