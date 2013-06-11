Клінтон вийшла у Twitter

Екс-держсекретар США Хілларі Клінтон у понеділок завела особистий рахунок у сервісі мікроблогів Twitter. У своєму першому повідомленні Клінтон подякувала творцям жартівливого сайту textsfromhillary.com ("Повідомлення від Хілларі"), автори якого складали забавні діалоги між екс-главою держдепартаменту та іншими високопоставленими чиновниками США. "Спасибі за натхнення", - написала Клінтон.

Всього за сім годин існування аккаунта екс-держсекретаря на її твіти вже підписалися близько 245 тисяч користувачів, - відзначає РІА Новости.

Раніше, на посту глави американського зовнішньополітичного відомства, Хілларі Клінтон, хоча неодноразово говорила про важливу роль соціальних мереж, сама не вирізнялася активністю в цій сфері.