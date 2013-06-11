Брейвік відмовився від спадку на зло родичам своїх жертв

Як пояснив адвокат злочинця, одним з основних мотивів цього рішення було небажання Брейвіка втратити гроші на користь родичів його жертв, а також держави, повідомляє lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Після смерті матері Брейвіка в березні 2013 року представники держави не приховували наміри використовувати заповідане йому майно на виплати родичам 77 людей, убитих терористом влітку 2011 року.

Точна сума, в яку оцінюється Брейвікова спадщина, невідома. Проте раніше повідомлялося, що тільки квартира його матері може піти з молотка приблизно за 650 тисяч доларів.

Після відмови Брейвіка від своєї частки у спадщині матері кошти відійдуть до його названої сестри, а також благодійним організаціям, зазначеним у заповіті матері терориста.

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У липні 2011 року Брейвік підірвав бомбу в центрі Осло, після чого напав на працівників і гостей заміського юнацького табору. Внаслідок цих терактів загинули 77 осіб.

За словами терориста, таким чином він намагався привернути увагу суспільства до ісламізації Європи взагалі та Норвегії зокрема. Місцевий суд визнав його винним у масовому вбивстві і засудив до 21 року тюремного ув'язнення - максимально можливого терміну в країні.