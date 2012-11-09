Брейвік скаржиться на садистські умови у в'язниці: холодна кава і поганий вид з вікна

Уривки з його 27-сторінкового листа, адресованого норвезьким службам виконання покарання, опублікованому 9 листопада видання Verdens Gang, пише Lenta.ru.

Зокрема, Брейвіка не влаштовує цензура: з 8 серпня він пропускав листи тільки від християн і людей, які його не люблять, скаржиться ув'язнений. Не подобається Брейвіку і гумова ручка, тому що вона натирає при довгому використанні і може спровокувати артрит. Це особливо пригнічує терориста, оскільки він мав намір написати автобіографію.

Брейвік також поскаржився на брак спілкування - він сидить в одиночній камері (раніше норвезька влада обіцяла найняти йому спеціального співкамерника, але про те, що це трапилося, не повідомляли) і його соціальне життя обмежується п'ятихвилинними діалогами з охоронцями. Разом з тим норвежця дратує шум у в'язниці, який спричиняють інші ув'язнені, і недружнє ставлення співробітників в'язниці.

Крім того, Брейвіку не подобається, що йому забороняють носити свій одяг: коли терористові стає холодно, він змушений надягати три шари одягу себе. У побуті його не влаштовує також і необхідність голитися і чистити зуби під наглядом (через що першій процедурі він піддається лише раз на тиждень, а другий - раз на день) і кликати охоронців, коли він хоче перемкнути канал або вимкнути телевізор. Нарешті, Брейвіка дратує, що йому постійно доводиться роздягатися для огляду.

Agence France-Presse згадує, що Брейвік також скаржиться на холодну каву, відсутність зволожувача повітря, недостатню кількість масла, яке він може намазати на хліб, і поганий вигляд з вікна. У публікації на сайті Verdens Gang подібних даних немає.

В цілому Брейвік назвав умови утримання у в'язниці "садистськими".

Норвезькі власті ніяк не відреагували на публікацію у Verdens Gang. Адвокат Брейвіка, зазначає BBC News, підтвердив автентичність листа.

Для Андерса Брейвіка спеціально обладнали три кімнати по 8 кв. м (спальня, кабінет і спортзал) в особливо охоронюваному крилі чоловічий в'язниці Ila. Всі меблі в його камері зроблені таким чином, щоб норвежець не міг використовувати її для того, щоб заподіяти шкоду собі або оточуючим.

У липні 2011 року Брейвік підірвав будівлю уряду в Осло і розстріляв молодіжний табір на острові Утой. Його жертвами стали 77 осіб. Суд визнав терориста психічно здоровим і засудив до максимально можливого терміну покарання в Норвегії - 21 року в'язниці. Якщо після закінчення цього терміну Брейвік все ще буде представляти небезпеку для суспільства, то його ув'язнення буде продовжене.