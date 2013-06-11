ЗМІ: Голову МЗС Білорусі можуть почати пускати в Європу

Про це повідомляє сьогодні видання The Lithuania Tribune з посиланням на заступника міністра закордонних справ Литви Андріса Кріваса.

“Країни-члени стають дедалі ближчими до згоди у потребі призупинити присутність Макея в переліку осіб, проти яких діють санкції ЄС, якщо ЄС хоче зберегти канали для комунікацій з білоруською владою”, - цитує видання Кріваса.

Він додав, що рішення про призупинення санкцій може бути схвалено вже цього місяця, однак буде тимчасовим і регулярно переглядатиметься.

“Якщо така згода буде досягнута країнами-членами, то ці заходи проти Макея будуть призупинені, а не скасовані”, - зазначив чиновник.

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Разом з тим він не уточнив, хто представлятиме Білорусь на саміті “Східного партнерства”, який відбудеться у Вільнюсі 28-29 листопада цього року.

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогодні до переліку громадян Білорусі, яким заборонено в’їзд до ЄС і чиї активи в ЄС заморожені, входить 241 особа, а до переліку компаній, чиї активи заморожені – 28 компаній.