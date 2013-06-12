Організатор витоку даних ЦРУ пообіцяв нові подробиці про мету стеження

Едвард Сноуден, який раніше зізнався у передачі секретних матеріалів ЦРУ ​​та Агентства національної безпеки (АНБ) журналістам, дав інтерв'ю гонконзькій газеті South China Morning Post, в якому пообіцяв детальніше розповісти про цілі спостереження спецслужб США, повідомляється на сайті видання.

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Інтерв'ю з'явиться в газеті пізніше, повідомляє Lenta.ru.

В анонсі інтерв'ю повідомляється, що інформатор збирається чинити опір спробам Вашингтона домогтися його екстрадиції з Гонконгу.

В інтерв'ю Сноуден розповість про свої плани на найближче майбутнє, а також побоювання за своє життя і сім'ю. Побоювання за долю інформатора паралельно висловив і колишній конгресмен-республіканець Рон Пол, на думку якого, держава може ліквідувати Сноудена, в тому числі і за допомогою безпілотників.