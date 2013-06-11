Інформатор щодо стеження розвідслужб США в інтернеті зник

Він залишив готель напередодні. Невідомо, де Сноуден знаходиться зараз, проте вважають, що він все ще як і раніше в Гонконзі, - повідомляє Росбалт.

29-річний Сноуден жив зі своєю подругою на Гаваях, звідки, за даними газети Guardian, відлетів до Гонконгу і зняв там номер у готелі.

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Він очікує, що після викриттів, які він зробив американська влада спробує покарати його і намагається уникнути долі інформатора WikiLeaks Бредлі Меннінга. Білий дім відмовився коментувати заяви Сноудена.

Нагадаємо, Сноуден є співробітником компанії Booz Allen Hamilton, що працює на оборонну промисловість і спецслужби. До її клієнтів входить Агентство національної безпеки США. Сноуден сам дозволив, щоб його назвали джерелом викриттів.

Визнання Сноудена в передачі секретної інформації газеті The Guardian змусили його роботодавця співпрацювати з владою в розслідуванні цього випадку. Директор національної розвідки США Джеймс Клеппер засудив дії журналістів, зазначивши, що витік у пресу рішення суду про масштабне прослуховування телефонів і стеження за іноземними користувачами інтернет-гігантів загрожує нацбезпеці.