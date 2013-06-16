Стамбульська поліція витіснила демонстрантів з площі Таксим і парку Гезі

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал CNN.

Протестувальників відтіснили в прилеглі вулиці, зараз площа і парк перебувають під контролем правоохоронних органів. Заходи з розгону мітингу почалися увечері 15 червня. Про постраждалих і затриманих інформації поки немає.

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До початку операції прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган попередив демонстрантів, що поліцейські в разі непокори будуть застосовувати спецзасоби.

У всій Туреччині 18 днів проходять антиурядові демонстрації, що почалися в Стамбулі з мітингу на захист парку Гезі. Регулярно виступи супроводжуються заворушеннями. За останніми даними, жертвами сутичок вже стали п'ять осіб, кількість постраждалих сягає 5 тисяч.

Основні вимоги демонстрантів - збереження парку Гезі, заборона на знесення Культурного центру Ататюрка, заборона використання поліцією сльозогінного газу у сутичках з демонстрантами, розширення демократичних свобод, в тому числі свободи слова і самовираження.