У Німеччині пропонують зробити більш жорсткими правила в'їзду до ЄС

Як повідомляє «Німецька хвиля», на думку федерального міністра внутрішніх справ, у Євросоюзі в майбутньому слід запровадити обов'язкову передполітну онлайн-реєстрацію авіапасажирів, які вирушають до ЄС, із вказівкою їхніх особистих даних.

В інтерв'ю газеті Welt am Sonntag Фрідрих сказав, що німецькі органи безпеки мають ще до в'їзду іноземців перевіряти, чи не знаходяться вони у списках осіб, які перебувають під кримінальним переслідуванням або в розшуку. Подібна Електронна система авторизації подорожі (ESTA) вже кілька років успішно використовується у США, зауважив міністр.

Плата за реєстрацію має становити, на думку Фрідриха, близько 10 євро. У США за подібну процедуру беруть 14 доларів.

Німецький політик висловився за те, аби запровадити таку систему якнайвидше.

Електронну систему авторизації подорожі ESTA Сполучені Штати Америки ввели у 2009 році. Туристи і бізнесмени, які в'їжджають до країни без візи, мають перед польотом заповнити на сайті ESTA анкету, вказуючи ім'я, дату народження, місце проживання і номер кредитної картки. Також подорожуючим необхідно відповісти на питання щодо особистого минулого, зокрема, вказати, чи вчиняли вони злочини і чи були засуджені за них.

Єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттингер також підтримує ідею запровадження у Євросоюзі електронної реєстрації, повідомляє інформаційне агентство AFP. Головним аргументом на користь цього він назвав безпеку європейських громадян. При цьому він наголосив на важливості високого ступеню захисту отриманих у процесі реєстрації даних.

Водночас керівник профспілки німецької поліції Олівер Мальхов висловився за запровадження системи онлайн-реєстрації з певними обмеженнями. "Треба зобов'язати до цього лише певні країни і поки існує загроза тероризму", - наголосив він. Мальхов відзначив, що для того, аби подібна система почала працювати, необхідна законодавча база.