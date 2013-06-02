ЗМІ: Євросоюз вимагає від України пояснень щодо дружби з МС

Євросоюз офіційно письмово звернувся до української сторони з пропозицією розпочати діалог, провести консультації на рівні експертів щодо "євразійських" справ України, щоб мати чітке уявлення про її подальші плани і зобов'язання перед Митним союзом і Євразійською економічною радою. Про це ZN.UA стало відомо від українських та європейських дипломатичних джерел.

У свою чергу, українська сторона почала давати більш-менш виразні пояснення представникам ЄС тільки після візиту Віктора Януковича в Астану. За інформацією джерел, основним меседжем якого є посвідчення: у своїх відносинах з євразійськими структурами Україна не має наміру допускати ущемлення державного суверенітету і буде суворо дотримуватися своїх зобов'язань, узятих у рамках СОТ, так і передбачуваних вже парафованою Угодою про асоціацію з ЄС.

Співрозмовники видання підкреслюють: після підписання Угоди з Євросоюзом в України з'явиться потужний загороджувальний щит від спроб втягнути її в євразійську інтеграцію. Адже в одній зі статей цього документа зафіксовано: укладені Україною в майбутньому інші міжнародні договори не повинні суперечити положенням її Угоди з ЄС.