Прем'єр Чехії офіційно попросився у відставку

Прем'єр-міністр Чехії Петр Нечас сьогодні вручив офіційне прохання про відставку Президентові Чехії Мілошу Земану після гучного скандалу, пов'язаного з найближчими співробітниками глави уряду.

Як передає РІА «Новости», про це повідомило Чеське інформагентство ЧТК.

Прокуратура Чехії раніше висунула звинувачення сімом затриманим у ході обшуків у держустановах, зокрема голові секретаріату прем'єра Яні Нагиовій і двом співробітникам військової розвідки. Поліція в ніч на 13 червня затримала Нагиову, а також ряд політиків, наближених до правлячої ГДП. Серед висунутих звинувачень, зокрема, фігурує зловживання функціями військової розвідки.