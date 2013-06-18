G8: Зростання світової економіки все ще слабке

Про це йдеться в комюніке, прийнятому за підсумками зустрічей лідерів країн G8.

"Зростання світової економіки залишається слабким, незважаючи на те, що ризики скоротилися завдяки серйозним політичним заходам у США, Євросоюзі і Японії, а також більшої стабільності ринків, що розвиваються, та перехідних економік. Більшість фінансових ринків продемонстрували зростання. Однак цей оптимізм не може поширюватися на стан економік і ситуацію із зайнятістю в розвинених країнах світу. У реальності прогнози зростання погіршилися для деяких регіонів порівняно з тими, які давалися на саміті в Кемп-Девіді (у 2012 році)", - йдеться в комюніке з економічних питань, текст якого розповсюдив офіс британського прем'єра.

У 2013 році у світовій економіці залишаються вразливі сфери, що свідчить, на думку лідерів G8, про необхідність продовження реформ і боротьби з безробіттям.

"Ми домовилися вживати рішучі дії для стимулювання стійкого відновлення світової економіки. Країнам з розвиненою економікою необхідно збалансувати підтримку внутрішнього попиту з структурними реформами. Ми підтверджуємо наше прагнення до зниження дисбалансу світової економіки. Грошово-кредитна політика країн має бути спрямована на відновлення економіки і стабілізацію внутрішніх цін . Відновлення бюджетної стабільності в середньостроковій перспективі повинне стати пріоритетом ", - цитує РІА "Новости".