Генпрокурор Білорусі: «Голосіння» за тими, кому винесено смертний вирок, невиправдане

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, сьогодні на засіданні Палати представників Національних зборів Білорусі генпрокурор заявив: «Вони виють за людину, яка занапастила ні в чому не винних людей. Завивання почалося, а що робити з людиною, яка відрізала голову жертві, поклала її в сумку і возила її з собою? Що робити з людиною, яка завдала жертві 122 ножових поранення?».

Конюк вважає, що неправильно, коли «захищають і піарять злочинців».

«Дійшло до того, що пишуть, що ми ухвалюємо смертні вироки, щоб у нас було більше козирних карт у грі з Європою», - сказав він.

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Як повідомлялося, Євросоюз і Рада Європи неодноразово закликали владу Білорусі оголосити мораторій на страту як 1-й крок до її повного скасування.

Білорусь – єдина країна в Європі, де все ще застосовується страта. Всього, за даними міжнародної організації Amnesty International, з 1991 року в Білорусі було страчено близько 400 чоловік.

У 1998-2010 роках білоруські суди винесли 102 смертних вироки. До довічного ув’язнення було засуджено 143 людини. 156 засудженим на страту це покарання у порядку помилування було замінене на довічне ув’язнення.

З початку 2013 року в Білорусі винесено три смертні вироки.