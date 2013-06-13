Доповідачі ПАРЄ стурбовані черговою смертною карою в Білорусі

Про це йдеться у їх заяві, текст якої передано УНІАН.

“Білорусь — єдина країна в Європі, яка все ще застосовує смертну кару. Ми закликаємо компетентні органи влади уникати здійснення таких кроків, які віддаляють від родини європейських націй, як це жорстоке і негуманне покарання, релікт з іншої ери”, - зазначається у заяві.

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Шустер наголосила, що Рада Європи зможе відновити свій діалог з Білоруссю лише після того, як Мінськ запровадить мораторій на смертну кару. При цьому, вона нагадала, що в Конституції країни смертна кара визнана, як тимчасовий захід.

“Немає юридичних перешкод, які б завадили Президенту Олександру Лукашенку чи парламенту запровадити мораторій на страти”, - заявила вона.

Херкель у свою чергу нагадав, що Політичний комітет ПАРЄ вирішив запросити двох депутатів білоруського парламенту до Страсбурга 27 червня, і зазначив, що під час цієї зустрічі питання смертної кари також обговорюватиметься.