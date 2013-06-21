Німеччина заблокувала переговори про вступ Туреччини до ЄС

Високопоставлені дипломати країн ЄС у четвер провели засідання, на якому вони повинні були прийняти рішення про відкриття з наступного тижня чергового технічного пункту в рамках переговорів про вступ Туреччини до Євросоюзу. Для цього країни ЄС повинні були одноголосно підтримати рішення про початок переговорів, але представники двох країн, включаючи Німеччину, заблокували його, передає Associated Press з посиланням на дипломатичні джерела.

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Як уточнює американська Wall Street Journal, німецький дипломат висловив технічні зауваження, однак реальну стурбованість Берліна викликав той факт, що країни ЄС можуть надати нового імпульсу переговорам на тлі жорсткого придушення урядом Туреччини недавніх акцій протесту. Країни ЄС, можливо, обговорять це питання ще раз на початку наступного тижня, але, з огляду на наближення парламентських виборів у Німеччині, це малоймовірно, сказав виданню дипломат.

Офіційно переговори про вступ Туреччини до ЄС почалися в 2005 році, нагадує РІА "Новости". Відтоді сторони відкрили 13 з 35 технічних пунктів, які повинна виконати Туреччина, щоб відповідати умовам ЄС. Переговори неодноразово ускладнювалися конфліктами й суперечностями, які призводили до їх призупинення. За останні три роки сторони не відкрили жодного нового технічного пункту, при цьому на даний момент Туреччина змогла закрити переговори лише за одним з пунктів.