Австрія і Німеччина заявляють, що Туреччині в Євросоюзі поки не місце

Австрія і Німеччина вважають передчасним питання про вступ Туреччини до Євросоюзу. Про це заявив сьогодні віце-канцлер - глава МЗС Австрії Міхаель Шпінделеггер журналістам за підсумками своїх переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час з'їзду Європейської народної партії.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Ми бачимо Туреччину скоріше в ролі привілейованого партнера, ніж члена Євросоюзу", - сказав він.

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За його словами, не останню роль в такій позиції грають політичні події, які розгортаються в Туреччині. Шпінделеггер зауважив, що для країни, яка прагне до Євросоюзу, дотримання прав і свобод громадян, в тому числі свободи слова та зборів, має бути обов'язковим.