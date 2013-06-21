Уперше за три роки КНДР виступить у штаб-квартирі ООН

Про це пише агентство Ренхап з посиланням на представників КНДР в ООН.

Як повідомляє РІА Новости, спецпосланець КНДР в ООН Шин Сон Хо проведе прес-конференцію об 11.00 за місцевим часом (18.00 за Києвом), щоб обговорити "ситуацію на Корейському півострові".

"Для нас стало несподіванкою подання заявки Північною Кореєю на проведення прес-конференції", - заявило джерело в ООН, зазначивши, що неясно, про що говоритиме представник Пхеньяну.

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Ця прес-конференція стане першим виступом КНДР в ООН за останні три роки - Пхеньян не робив заяв в ООН з 2010 року, коли був потоплений південнокорейський військовий корабель "Чона", імовірно, північнокорейською торпедою.

Ситуація на Корейському півострові загострилася в березні цього року після початку широкомасштабних військових навчань США і Південної Кореї в районі Корейського півострова. Влада КНДР заявила, що у разі військової провокації дадуть відповідь за "законами військового часу".

Генсек ООН Пан Гі Мун 19 травня закликав КНДР повернутися до переговорів у шестисторонньому форматі. Після заяви Північної Кореї про готовність до діалогу влада США повідомила, що має намір вести діалог з Пхеньяном, якщо Північна Корея підкориться резолюціям Ради безпеки ООН і погодиться на денуклеаризацію.