Джерело: КНДР попросила Китай визнати її ядерною державою

Про це повідомляє РІА Новости.

Ця заява була зроблена спецпосланцем Кім Чен Ина Чхве Рен Хе під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном минулого місяця, повідомляє агентство Ренхап з посиланням на джерело, що спеціалізується на відносинах Південної Кореї та Китаю.

"Китайська сторона висловила свою негативну позицію", - зазначило південнокорейське джерело.

Раніше повідомлялося, що КНДР може відновити роботу ядерного реактора в Йонбені, припинену в 2007 році.

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Очікується, що питання з північнокорейською ядерною зброєю стане однією з головних тем обговорення на майбутньому саміті південнокорейського президента Пак Кин Хе з Сі Цзіньпіном.

Ситуація на Корейському півострові загострилася в березні цього року після початку широкомасштабних військових навчань США і Південної Кореї в районі Корейського півострова. Влада КНДР заявила, що у разі військової провокації дадуть відповідь за "законами військового часу". Генсек ООН Пан Гі Мун 19 травня закликав КНДР повернутися до переговорів у шестисторонньому форматі. Пізніше агентство Ренхап з посиланням на заяву Чхве Рен Хе, спрямованого в Китай спецпосланця Кім Чен Ина, повідомило, що КНДР виступає за поновлення шестисторонніх переговорів.