Джерело: КНДР попросила Китай визнати її ядерною державою

11:09, 16 червня 2013
Політика
545 0

Північна Корея звернулася до Китаю з проханням визнати її країною, що володіє ядерною зброєю.

КНДР попросила визнати її ядерні зброю

Про це повідомляє РІА Новости.

Ця заява була зроблена спецпосланцем Кім Чен Ина Чхве Рен Хе під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном минулого місяця, повідомляє агентство Ренхап з посиланням на джерело, що спеціалізується на відносинах Південної Кореї та Китаю.

"Китайська сторона висловила свою негативну позицію", - зазначило південнокорейське джерело.

Раніше повідомлялося, що КНДР може відновити роботу ядерного реактора в Йонбені, припинену в 2007 році.

На тему: КНДР погодилася на переговори щодо денуклеаризації

Очікується, що питання з північнокорейською ядерною зброєю стане однією з головних тем обговорення на майбутньому саміті південнокорейського президента Пак Кин Хе з Сі Цзіньпіном.

Ситуація на Корейському півострові загострилася в березні цього року після початку широкомасштабних військових навчань США і Південної Кореї в районі Корейського півострова. Влада КНДР заявила, що у разі військової провокації дадуть відповідь за "законами військового часу". Генсек ООН Пан Гі Мун 19 травня закликав КНДР повернутися до переговорів у шестисторонньому форматі. Пізніше агентство Ренхап з посиланням на заяву Чхве Рен Хе, спрямованого в Китай спецпосланця Кім Чен Ина, повідомило, що КНДР виступає за поновлення шестисторонніх переговорів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter