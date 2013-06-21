Міністр фінансів США змінив підпис після насмішок (фото)

Про це повідомляє "Лента.ру" з посиланням на The New York Times.

Джек Лью був призначений на пост міністра фінансів США в лютому 2013 року. Незабаром після цього в поле зору ЗМІ потрапив його підпис, який виглядав як з'єднані в ланцюг кілька овалів. Після цього підпис неодноразово обговорювався в сатиричних телепрограмах.

Новий підпис Лью опубліковано на сайті міністерства фінансів США, він буде розміщений на американських купюрах нового тиражу.

Підпис Лью в тому вигляді, в якому він з'явиться на американських банкнотах, виконаний в більш традиційній манері і схожий на написання його імені. Очікується, що першими купюрами з підписом Джека Лью стануть п'ятидоларові банкноти, які з'являться влітку 2013 року.