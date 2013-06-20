Гривня на міжбанку падає

У четвер, 20 червня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися - до 8,1585/8,1625 грн/дол., на 12:00 - знову знизилася, до 8,1630/8,1660 грн/дол.

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Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро збільшилися - до 10,8150/10,8225 грн/євро, на 12:00 - знову збільшилися, до 10,7910/10,8010 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні збільшилися - до 0,2493/0,2495 грн/рубль, на 12:00 - знову збільшилися, до 0,2491/0,2493 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль збільшився, і на 12:00 встановився на рівні 32,7960 (+0,6105).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3259/1,3261, а на 12:00 впали до 1,3222/1,3224.

Як повідомляв УНІАН, в середу, 19 червня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1590/8,1610 грн/дол., щодо євро - на рівні 10,9285/10,9370 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2537/0,2541 грн/рубль.