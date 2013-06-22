Лавров каже, що доведеться домовлятися з усіма, у кого є ядерна зброя

Про таку необхідність розширення діалогу з роззброєння заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у програмі "Вести в субботу", пише РІА Новости.

За словами міністра, зараз найголовніше - це виконати договір СНО, який вже підписаний, ратифікований і виконується.

"Мине ще кілька років, перш ніж ми досягнемо тих рівнів, які в ньому передбачені. І, звичайно, крім численних факторів, що впливають на стратегічну стабільність, потрібно враховувати ще й те, що подальші кроки, які можуть пропонуватися зі скорочення власне стратегічних наступальних озброєнь, доведеться розглядати в багатосторонньому форматі, тому що подальше зниження буде виводити нас на рівень, порівняний з ядерними арсеналами інших країн крім Росії і США. І я маю на увазі не тільки офіційні ядерні держави, але всі держави, у яких є ядерна зброя", - сказав Лавров.

Договір СНО-3 був підписаний у Празі 8 квітня 2010 року і набув чинності 5 лютого 2011 року. Термін його дії - 10 років.

Президент США Барак Обама, виступаючи в середу в Берліні з промовою з питань роззброєння, заявив, що Вашингтон має намір провести переговори з Москвою про скорочення ядерних потенціалів на третину від рівня нового договору СНО, а також висловився за скорочення американських і російських тактичних озброєнь в Європі. Крім цього, Обама заявив про намір домагатися ратифікації США Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) і закликав до цього й інші країни. Президент Росії Володимир Путін повідомив у середу, що Москва згодна з необхідністю скорочувати стратегічні озброєння, але вважає, що робити це повинні всі учасники ядерного клубу. За його словами, зараз не тільки США, але й інші держави активно вдосконалюють свої наступальні озброєння.