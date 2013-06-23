ЗМІ: Сноуден, який розкрив дані про роботу спецслужб США, летить до Москви

Едварт Сноуден, який розкрив інформацію про діяльність спецслужб США, в неділю вилетів з Гонконгу до Москви, повідомляє РІА Новости з посиланням на AFP.

Рейтер відзначає, що Сноуден, можливо, збирається вирушити до Ісландії або Еквадор. Представник уряду Гонконгу зазначив, що Сноуден залишив гонконгську територію добровільно, повідомляє також агентство.

Сноуден, який працював на компанію Booz Allen Hamilton - підрядника Центрального розвідувального управління США, на початку червня розповсюдив секретний ордер суду, за яким спецслужби отримали доступ до всіх дзвінків найбільшого стільникового оператора Verizon, а також дані про надсекретну програму агентства національної безпеки PRISM, що дозволяє відстежувати електронні комунікації на найбільших сайтах. Національна розвідка США після публікацій частково розсекретила програми стеження і заявила, що вони реалізуються законно і знаходяться під контролем усіх гілок влади в США.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова розглянути звернення Сноудена про надання політпритулку, якщо воно надійде. Міністр закордонних справ Сергій Лавров пізніше зазначив, що формальний запит поки не надходив, але підтвердив готовність Росії його розглянути.