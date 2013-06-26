Обама оприлюднив план боротьби із зміною клімату
01:52, 26 червня 2013Світ
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Адміністрація США, зокрема, збирається вперше в історії ввести обмеження на викид вуглекислого газу для нових і вже працюючих електростанцій.
Поки не зрозуміло, наскільки жорсткими будуть обмеження, однак план президента вже розкритикували його опоненти, які побоюються, що обмеження стануть надмірним тягарем для промисловості.
Лідер республіканців у конгресі Джон Бейнер назвав план Обами "геть божевільним".
Виступаючи в Джорджтаунському університеті, Б.Обама зазначив, що зміна клімату становить реальну загрозу і, у свою чергу, засудив тих, хто в цьому сумнівається: "У нас немає часу для переговорів з тими, хто вважає, що Земля пласка", - цитує РосБізнесКонсалтинг.
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