Обама оприлюднив план боротьби із зміною клімату

Поки не зрозуміло, наскільки жорсткими будуть обмеження, однак план президента вже розкритикували його опоненти, які побоюються, що обмеження стануть надмірним тягарем для промисловості.

Лідер республіканців у конгресі Джон Бейнер назвав план Обами "геть божевільним".

Виступаючи в Джорджтаунському університеті, Б.Обама зазначив, що зміна клімату становить реальну загрозу і, у свою чергу, засудив тих, хто в цьому сумнівається: "У нас немає часу для переговорів з тими, хто вважає, що Земля пласка", - цитує РосБізнесКонсалтинг.